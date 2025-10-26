いま【カルディ】では、旬の味覚を使ったスイーツが店頭に並んでいます。お芋を使ったおやつは、見た目も香りもまさに秋そのもの。今回は、ほっくりとした甘さやしっとり食感など、個性が光るお芋スイーツをご紹介します。秋の終わりが近づく今こそ、お気に入りを見つけて季節の余韻を楽しんでみて。 たっぷりさつま芋餡のご褒美スイーツ「おいも大福」 「おいも大福」は、「もっちりお餅」の中に「さつ