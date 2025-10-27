ラジオNIKKEI賞V以来だったエキサイトバイオは、好位追走から積極的な立ち回りで直線半ばまで見せ場十分。13番人気の低評価を覆して3着に踏ん張る激走を見せた。荻野極は「2（着）はあったかな…。この馬にしてはだいぶ気負っていましたが、上手に自分から動く競馬で強い競馬でした。気持ちが落ち着けば、さらに成長すると思います」と今後に期待した。