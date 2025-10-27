3番人気に支持されたショウヘイは道中、インの4番手あたりをキープ。ただ最終4角での手応えがもうひとつ。伸び切れず、14着に沈んだ。初コンビだった岩田望は「正直3000メートルは長かった。折り合いに苦労した。また頑張っていきます」と距離の壁があったことを認めつつ、前を向いた。