昨年８月に再結成した英国出身の世界的ロックバンド・オアシスが、ワールドツアーの日本公演を２５、２６日に東京ドームで開催した。来日公演は１６年ぶり１２度目で、約２時間、全２３曲にわたってスケールの大きなパフォーマンスを見せつけた。冒頭、ノエルとリアムのギャラガー兄弟がつないだ手を高く掲げてステージに現れハグ。リアムは「ここにはオアシスのヴァイブがある。ＴＯＫＹＯのヴァイブだ！」と宣言し、５万人の