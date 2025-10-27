ポストシーズン2戦連続完投勝利の山本はスミスとハグ(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月25日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5-1と快勝。先発の山本由伸が、9回105球でまとめ、4安打1失点8奪三振。ワールドシリーズでは、自身初の完投勝利を飾った。【写真】「どんだけ好きなん」山本由伸とスネルの機内2ショットを見る山本の完投は、同14日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き、2