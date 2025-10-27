日本シリーズ第2戦で大敗を喫した阪神・藤川監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext「SMBC日本シリーズ2025」の第2戦が、10月26日にみずほPayPayドームで行われ、阪神が1-10とソフトバンクに大敗。先発のジョン・デュプランティエが2回途中7失点KO。8月9日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）以来、約2か月半ぶりの1軍マウンドは苦い結果に終わった。【動画】ソフトバンク大勝！日本シリーズ第2戦のハイライトを見るデュプランティ