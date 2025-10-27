「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）大型ビジョンに映し出された日本シリーズ記録更新の文字を、ソフトバンク・周東はきょとんとした顔で見つめた。１試合５安打。「長い歴史の中でバッティングで名を刻めるとは思っていなかったので、非常にうれしいです」。勝利に導き、ようやく表情は緩んだ。１点を追う初回に右前打を放ち、栗原の適時打で同点のホームに生還。