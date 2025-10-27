「秋季高校野球近畿大会・準々決勝、神戸国際大付３−０橿原学院」（２６日、さとやくスタジアム）準々決勝３試合が行われ、神戸国際大付は宮田卓亜投手（２年）がノーヒットノーランを達成し、橿原学院を３−０で撃破した。帽子のつばから雨を滴らせながら、神戸国際大付の最速１３７キロ左腕・宮田は満面の笑みでホームに駆け寄った。背番号「１１」が偉業を遂げてチームに２０２１年以来５年ぶりとなる来春センバツ切符を