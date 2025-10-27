英ロックバンド「オアシス」が25、26の両日、東京ドームで16年ぶりとなる来日公演を行った。冒頭、ノエル・ギャラガー（58）、リアム・ギャラガー（53）兄弟がつないだ手を高く掲げステージ上でハグ。不仲とされる2人だけに、その光景を目にした5万人の観客は大歓声。そしてリアムが「ここにオアシスのバイブス（熱気）がある。トーキョーのバイブスだ！」と高らかに宣言。♪帰ってこられてうれしいよ…と歌う「Hello」から