「プロレス・マリーゴールド」（２６日、両国国技館）メインでＷＷＥから参戦したイヨ・スカイ（３５）が岩谷麻優（３２）と対戦し、２６分２８秒、ムーンサルトプレス２連発で勝利した。かつての妹分と７年半ぶり８度目の一騎打ちで激闘を制し「プロレスをやっていて本当によかったと心の底から思える試合。（米国で）頑張ってきたご褒美。また（ＷＷＥで）頑張るエネルギーになった」と万感。敗れた岩谷も「悔しいが、イヨさ