1番人気インユアパレス（牡4＝須貝、父パレスマリス）がエニフSに続く連勝。メンバー最重量59キロを背負いながらもしぶとく粘り、迫るジャスティンアースを首差しのいだ。横山武は「59キロを背負っていたのが心配だったけど勝ち切ってくれた。本当に素晴らしい馬ですし、頭が上がりません」とコンビ再結成の相棒に脱帽の様子だった。