逃げのシゲルショウグン（牡5＝大橋、父モーリス）が好位に控えるクレバーな運びで、直線先に抜けたジューンアヲニヨシを差し切った。オープンクラス2勝目で通算6勝目。好判断の岩田康は「こんなレースもできるんだろうと思っていた。反応も良かったし頑張った」としてやったりの表情。大橋師も「収穫のあるレース。時計も速かった。これから先々楽しみだね。（今後は）様子を見ながら」と話した。