「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・最終日」（２６日、マスターズＧＣ＝パー７２）年間ポイントランキングトップの佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が６バーディー、１ボギーの６７で回り、トーナメントレコードの通算２５アンダーで、６月のアース・モンダミン・カップ以来となるツアー通算４勝目を挙げた。初日から首位を守る完全優勝で、２位阿部未悠との１１打差はツアー歴代２位タイ。国内ツアー３週