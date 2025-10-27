「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２６日、エムウェーブ）女子１５００メートルで高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分５５秒８５で１０年連続１０度目の優勝を果たした。この種目を２００７年まで９年連続で制した田畑真紀を抜き、連覇は全種目を通じて単独最多。１５００メートルの優勝回数も田畑の１０度に並ぶ最多となった。佐藤綾乃（ＡＮＡ）が２位。１０００メートルで２位だった山田梨央（直富商