高畑キリコは、妊活歴4年。思うようにいかず、イラ立ちを募らせますが、ついに妊娠！不妊治療をしていたときは、周囲に「配慮して」と求め、他人の妊娠を素直に祝福できませんでした。それなのに、自分が妊娠した途端、周囲に妊娠したことをふれ回り…。神谷もち(@mochidosukoi)さんが描く、女性の妊活から子育てまでの葛藤を描いた漫画作品『みんな私に配慮して』をダイジェスト版でごらんください。 ©mochidosukoi