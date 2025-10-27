◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）２戦目抜てきの期待に応えた。ソフトバンク・上沢が６回を５安打１失点で日本シリーズ初登板勝利を飾った。「（みずほ）ペイペイで阪神ファンの応援を聞くことがないので新鮮だな、という感じ」と、虎ファンの大声援の圧もどこ吹く風。初回に１失点して以降は、ストレートを軸にねじ伏せた。圧巻は３回だ。１番・近本から３者連