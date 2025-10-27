◆みやざきフェニックス・リーグ韓国・斗山２―８巨人（２６日・生目第２）巨人の佐々木俊輔外野手（２５）が、来季の外野手の定位置争いに名乗りを上げた。２６日の「みやざきフェニックス・リーグ」韓国・斗山戦（生目第２）に「５番・右翼」で出場。交代する４回までに３打数３安打３打点と結果を残し、同リーグ２０打数１２安打で打率６割に上昇させた。２回の第１打席で右翼防球ネットに突き刺さる先制ソロを放つと、３