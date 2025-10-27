◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）初回に阪神が中野以下の３連打で先制をした時には、一気に日本一まで突っ走るような気までしたんだよ。両チームに緊張感が見られた初戦を、２―１という阪神得意の接戦でものにして、この日も理想的な攻撃でスタート。シリーズの流れを完全につかんだように思えたからね。しかし、だよな。先発のデュプランティエは、１５０キロ