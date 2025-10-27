巨人・坂本勇人内野手（３６）が２６日、今季限りで現役を引退した長野久義外野手（４０）への惜別の思いを語り、その意思を受け継いで１２年以来となる来季の日本一奪回へ思いを新たにした。「サカチョーコンビ」として、絶大な人気を誇った２人。坂本は「僕の中では勝手にライバルだと思っていた。（自分より）後から入ってきて『スゲー、この人』と思ったのは長野さんぐらい。負けたくないと思いながらやっていた」と振り返