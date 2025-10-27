日本ハム・達孝太投手（２１）が今オフ、２年連続で米アリゾナ州での自主トレを行うことが２６日、分かった。１２月に約２週間の滞在を予定。動作解析などに取り組んで今季８勝の飛躍につなげた環境に再び身を置く。前回の反省も生かす。「ご飯を持っていく。白ご飯。やっぱり大事っす」と力説。必需品として、白米と炊飯器を持参することを明かした。昨年は米国の米が口に合わなかった。「合宿所でも休みの時は炊いていた」と