９月に“無死満塁斬り男”として再ブレークしたオリックス・山崎颯一郎投手（２７）が２６日、大阪・舞洲での秋季練習に参加。背水の来季は同僚で同学年のドジャース山本由伸ばりの多彩な決め球で完全復活を目指すと誓った。この日はワールドシリーズ第２戦を山本が完投で勝利し、ポストシーズンの大舞台では２４年ぶりの２戦連続完投白星をマーク。「バケモンですよ。本当にすごい…」と驚愕（きょうがく）した山崎だが、今