阪神の前川右京外野手（２２）が２６日、４０人枠に選出された日本シリーズ出場に向け、強い覚悟を示した。「現状から逃げずに。向き合って必死にやりたい」と決意を明かした。福岡で行われている日本一決戦の裏で、前川はＳＧＬで黙々とバットを振っていた。照準は２８日から始まる甲子園での３試合。聖地へ帰還するタイミングでの合流を目指す。ＣＳファイナルＳでは６打数無安打と快音は響かず。フェニックス・リーグでは