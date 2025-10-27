3番人気バドリナート（牡＝松永幹、父コントレイル）が好位追走からダイナミックなフォームで抜け出し、連勝を決めた。JRA年間100勝を達成した坂井は「前回は幼いところを見せていましたが今回は優等生。折り合いもついて反応も良かった。言うことない内容」とパートナーを称える。松永幹師も「未勝利勝ちの内容が良くて楽しみにしていたが結果が出て良かった」と笑顔。今後はオーナーサイドと相談し路線を決めていく。