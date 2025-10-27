俳優の山田裕貴（35）が26日、横浜アリーナでニッポン放送の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポンドラゴンフェニックス甲子園」を行った。ライブパートでは、山田がSNSで発見し番組内でも紹介した女子高生アーティスト・Aogumoが登場。山田がその歌詞にほれ込んだ楽曲「曲名はまだないです」を観客の前で初歌唱した。山田が「どれだけビッグになっても“初ライブは山田裕貴さんの甲子園でした”って言ってね」と