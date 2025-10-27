「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）破壊力抜群だ。ド派手にぶちかました。打った瞬間、確信したような表情を浮かべる。「完璧ですね。今年一番くらい」。ソフトバンク・山川が３ランを含む２安打５打点。チームを大勝へ導く暴れっぷりだった。最大の見せ場は５点リードの二回２死一、二塁。２番手・岩貞の高めスライダーをたたいた打球は左中間席への３ラン。「構