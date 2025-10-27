「秋季高校野球近畿大会・準々決勝、大阪桐蔭１０−０天理」（２６日、さとやくスタジアム）準々決勝３試合が行われ、大阪桐蔭が天理を１０−０の六回コールドで下して２０２４年以来２年ぶりとなる来春センバツ出場を当確させた。１番・藤田大翔捕手（２年）が２ランを放つなど強力打線で相手を圧倒。神戸国際大付は宮田卓亜投手（２年）がノーヒットノーランを達成し、橿原学院を３−０で撃破。滋賀学園は近江を２−１で下し