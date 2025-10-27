俳優の野村康太（21）が26日、都内で初写真集「暁紀（あかつき）」（講談社）の発売記念イベントに出席した。初めて韓国・ソウルに渡航し撮影。「仕事というよりも、とにかく韓国を楽しむぞというつもりで撮影しました」と振り返った。高校時代からK―POPや韓国ドラマが大好き。「自分もいつか韓国ドラマに出てみたい」と夢を思い描いた。