大手芸能事務所「スターダストプロモーション」主催の全国オーディション「第４回スター☆オーディション」の最終選考会が２６日、都内で行われ、応募総数１万２４５８人の中から中学２年生コンビがグランプリに選ばれた。女性部門は岩瀬夕由（ゆうゆ）さん（１４）、男性部門は山中島世夏（せな）さん（１４）が受賞。プレゼンターを務めた俳優の北川景子（３９）は「未来がいっぱい。才能にあふれる子たちと一緒に仕事ができ