測量・設計を手がける新潟県燕市の青山設計が6月13日までに事業を停止した。今後は破産による整理を予定している。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチ新潟支店によると、1969年2月に創業し、1978年9月に法人化した青山設計は、補償コンサルタント業務なども手がけ、地元燕市や新潟県などの主力顧客として営業基盤を形成し、2019年6月期は9208万円の売上を計上。756万円の当期利益を確保していた。しかし、市況低迷の煽