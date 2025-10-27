＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞大月みやこ（79）が10月22日に、東京・築地の浜離宮朝日ホールで「大月みやこコンサート〜このひと時今もあなたと〜感謝を込めて…」を開催した。今年は「昭和100年」で、同コンサートのテーマだった。4部構成で、第1景「日本調の世界」は、都々逸（26音からなる短い歌謡）や木やり（労働歌）、民謡を披露。第2景「モダンな歌謡曲の世界」では、「君の名は」「東京ラプソティ」など