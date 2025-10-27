◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）まさかの光景が広がった。今季１２球団トップのチーム防御率２・２１をマークした投手陣が１４被安打１０失点で崩壊。レギュラーシーズンで１度しかなかった２ケタ失点は、日本Ｓではロッテに４連敗した０５年の第３戦（甲子園）以来の屈辱だ。藤川監督は「立ち上がりに押し切られましたね。（初回に）もう１個のアウトのところで