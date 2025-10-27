巨人・平内龍太投手（２７）が２６日、後輩の全力サポートを買って出た。ドラフト３位指名された山城京平投手（２２）は亜大の後輩。「やりやすいようにしてあげたい。早めに環境に慣れることが（活躍への）一番の近道になると思ってるので、とにかく山城君がなじめるように、できることがあれば全力でやりたい」と語った。２０年ドラフト１位で入団してから５年。亜大出身の後輩と初めて一緒にプレーすることになる。年明けの