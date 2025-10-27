◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・周東佑京内野手（２９）が日本シリーズ新記録となる１試合５安打をマークした。７回２死の第５打席で、湯浅のフォークを拾って左翼線二塁打で５安打目。「この長い歴史の中で打撃で名を刻めるとは思っていなかった」。二塁上では「あんまりないので、どうしたらいいか分からなかった」と、戸惑いながら両軍ファンか