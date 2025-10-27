巨人・井上温大投手（２４）が２６日、ドラフト１位指名された鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）の加入に闘志を燃やした。プロ７年目を迎える来季を見据え、Ｇ球場で練習。シャドーピッチングなどで大粒の汗を流した後、同学年のルーキー左腕について「負けないように頑張るだけだなと思います」と言及した。２人はともに０１年度世代の左投手。球団は即戦力としての期待を込めて竹丸に“最高評価”を与え、獲得に動いた。これ