「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）まさかの大炎上だ。阪神・デュプランティエが１回２／３を６安打７失点でＫＯ。３四球を与える来日最短降板。３カ月ぶりのマウンドで制球が定まらず、「悪い登板だった。自分の仕事をチームのために全うできなかった」と反省の言葉が口を突いた。先制点を奪った直後の初回に３失点。その後も悪い流れを断ち切れなかった。二回２