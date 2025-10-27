「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）信じ難い光景が敵地に広がった。阪神は初戦の逆転勝ちから一転、敵地でまさかの大敗だ。自慢の投手陣がソフトバンクの餌食に…。日本シリーズ初黒星を喫した藤川監督はベンチで表情を変えず、試合後もデュプランティエの乱調をサバサバ振り返った。「立ち上がりにちょっと押し切られましたね。（二回は）向こうの集中力が上回っ