「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は、みずほペイペイドームで第２戦が行われ、初回、佐藤輝明内野手（２６）が先制の右前適時打を放ち、２試合連続タイムリーとした。主砲の先制打もむなしく逆転負けを喫したが、２８日の第３戦からは本拠地・甲子園での３連戦。反撃の３連勝で、聖地胴上げを目指す。第２ラウンドの号砲を鳴ら