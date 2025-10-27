連日のように報じられているクマの目撃情報や人身被害。11月7日（金）放送の『タモリステーション』では、相次ぐクマ被害にスポットを当て、なぜクマは人里へと下りてきたのか？なぜ人間を襲うのか？そして、クマと私たちはどうすれば共生できるのかを緊急・総力取材で伝えていく。スタジオには、俳優・木村佳乃のほか、酪農学園大学農食環境学群・環境共生学類教授・佐藤喜和さん、北海道猟友会・札幌支部「ヒグマ防除隊」隊