ロックバンド「IDon’tLikeMondays.」が26日、東京・台場で自身初のZeppツアー最終公演を行った。テレビアニメ「ONEPIECE」の主題歌「PAINT」や、SnowManに楽曲提供した「LOVETRIGGER」のセルフカバーなど全20曲を披露し、約2000人の観客を盛り上げた。12月からは自身最大規模の中国ツアーを控えており、開演前の取材に応じたボーカルのYU（36）は「中国のアーティストとのコラボも積極的にやっていきたい」と意欲