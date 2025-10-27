「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）阪神が第２戦でソフトバンクに２桁１０失点の大敗を喫した。先発のジョン・デュプランティエ投手が１回２／３を７失点ＫＯ。２番手の岩貞も山川に３ランを被弾するなど２回までに９失点と一方的な展開になった。打線は初回に佐藤輝が相手先発・上沢から２戦連続のタイムリーを放ったが、以降は沈黙した。藤川監督の主な一問一答は