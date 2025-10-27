◇秋季高校野球・関東大会決勝花咲徳栄5ー14山梨学院（2025年10月26日山日YBS）咲徳栄は投手陣が14失点と粘りきれず明治神宮大会出場を逃した。初戦の法政二（神奈川）戦では9点差をひっくり返して逆転勝利するなど大会を通して打線が力を発揮したが、この日は3失策を記録するなどディフェンス面が安定しなかった。岩井隆監督は「悪い部分が出た。守れないままに勝っていた部分があった」と秋を総括した。