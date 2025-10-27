タモリ（80）が司会を務める11月7日放送のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後8・00）で、相次ぐクマによる被害にスポットを当て、緊急でクマの生態や対策の最前線を徹底分析する。目撃情報や人身被害が連日報じられているように、今年度のクマによる死傷者数は過去最多ペースを記録し、11月以降はさらなる警戒が必要とされている。特に急増しているのが、都市部に出没する“アーバンベア”。その進化や東京23区内に出没