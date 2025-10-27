歌手の畑中葉子（66）がこのほど、故郷の東京・八丈島を訪れ、復興応援コンサートを行った。10月上旬に超大型台風が直撃し大きな被害を受けていた。コンサート前には島内を散策し「木や建物が倒壊していたり、いまだに断水が続いている地域もあり、こんな状況だとは…」とその光景に心を痛めた。ライブでは代表曲「カナダからの手紙」など7曲を披露。島民たちとのデュエットや、テレサ・テンさんの名曲「時の流れに身をまかせ