「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）どんな劣勢であっても無駄な１打席を送ることはできない。日本シリーズでも阪神・高寺は目の前のチャンスを貪欲につかもうとした。「これを機に、しっかりいいところで打てるようにやっていきます」。２試合連続の先発起用に応え、シリーズ初安打。まだ２３歳の若虎が大敗の中で、確かな希望の光をともした。８点ビハインドの四