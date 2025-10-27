様々な国際機関の円滑な活動を支援することを目的とした拠出金について、ずさんな取り扱いが放置されていた。それらが税金で賄われているという認識を欠いていたと言わざるを得ない。問題点を指摘された各省庁などは猛省すべきだ。巨額の支出の活用状況を検証するとともに、運用を改める必要がある。会計検査院が、省庁などが２０１８〜２１年度に国際機関に任意で拠出した４２６件について、運用状況を検査した。その結果