低迷が指摘されている研究力の向上に向けて、文部科学省の有識者会議がまとめる提言の素案が判明した。若手の挑戦的な研究の支援や、大学の経営改革などを求めている。２７日に開かれる有識者会議で示される予定。政府が今年度中に策定する「第７期科学技術・イノベーション基本計画」に反映される見通しだ。日本は近年、研究力の指標となる質の高い論文数で世界１３位と低迷している。提言では、この原因として研究時間の不足