「フィギュアスケート・全兵庫選手権」（２６日、尼崎スポーツの森）男女フリーが行われ、女子はＳＰ首位の坂本花織（２５）がフリーも１位となり、合計２２５・２９点で優勝した。ＳＰ２位の三宅咲綺（２２）は計１９０・８０点で２位。男子はＳＰ首位の壷井達也（２２）＝いずれもシスメックス＝が計２３６・７３点で優勝した。坂本は「愛の讃歌」を情感たっぷりに滑りきった。冒頭からジャンプを成功させ、貫禄の演技を披