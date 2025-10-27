10月27日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・熊本市西区河内町（携帯電話・シートベルト）国道389・・・荒尾市大島（交差点違反）県道・・・球磨郡錦町一武（スピード違反）国道219・・・球磨郡多良木町多良木（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不