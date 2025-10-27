米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（テキサス州サンアントニオ）が２５日（日本時間２６日）に放送され、元スターダムの白川未奈が、?毒蜘蛛?テクラのかん計に屈した。前回「ＤＹＮＡＭＩＹＥ」でテクラから侮辱され、一騎打ちを要求。元スターダムで今春からＡＥＷに移籍した２人にとって?出世争い?につながる一戦だ。白川はクモのポーズをまねてテクラを挑発。ドロップキックを浴びせて試合を優位に進めると、観衆