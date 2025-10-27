威勢のいい掛け声とともに商店街を練り歩くみこし＝２６日、横須賀中央大通り多彩なみこしや山車が横須賀市の中心部を練り歩く恒例の「よこすかみこしパレード」が２６日、横須賀中央大通りなどで繰り広げられた。小雨の降る中、４７団体の計約３５００人が参加。木やり歌と纏（まとい）振りを先頭にスタートし、威勢のいいかけ声を響かせた。沿道はハンバーガーやたこ焼きを食べながらパレードを見学する日米の家族連れらで埋